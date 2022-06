Een moderne en minimalistische Bauhauswoning

Was je al zo enthousiast over de keuken? De badkamer moet je dan ook zeker aanspreken! Wat een fantastisch geheel is dit geworden. De dubbele wastafel is een inspiratiebron op zich. En dan hebben we het nog niet eens over het prachtige bad met die schitterende tegels gehad. In combinatie met de grijze vloer en de witte muren is daardoor een extra dimensie ontstaan. Hoe vaak zie je namelijk niet dat in een badkamer overal dezelfde tegels worden toegepast? Juist door van dat concept af te stappen, krijg je een hele dynamische ruimte.