Van de tuin genieten in de winter: creëer je eigen winter-tuin-wonderland!

Wie droomt er niet van, een stomende hot tub in de tuin om heerlijk in te relaxen? Juist op koude winteravonden is een jacuzzi in de buitenlucht een weldaad voor je lichaam. Je spieren ontspannen zich, het helpt verkoudheid te voorkomen en je knapt er helemaal van op. Kortom: het ultieme wellness-effect! Het helende en ontspannende effect van een jacuzzi is wetenschappelijk bewezen. Bedenk wel dat het hebben van een hot tub in de tuin de elektriciteitsrekening aardig kan doen laten oplopen. Past het (laten) plaatsen van een spa in de tuin niet binnen je budget, kun je ook voor een opblaasbare variant kiezen. Deze vergt minder onderhoud en zijn tegen een veel lagere prijs te koop bij diverse (web)winkels. Ook een jacuzzi huren is een budgetvriendelijke optie. Leuk voor speciale gelegenheden zoals bijvoorbeeld oud & nieuw: heerlijk samen met je partner of vrienden met een glas champagne in de hand van het vuurwerk genieten!