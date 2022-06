10 planten die je tuin een prachtige look geven

Een heg is eigenlijk een soort boom, maar dan een stukje kleiner en compacter. Het is een van de meest voorkomende verschijning in de moderne tuin. Een reden daarvoor is, dat de heg zoveel privacy biedt. Regelmatig snoeien is belangrijk om de heg netjes te houden. Dan is je tuin echt prachtig! Daarbij overleeft hij de Nederlandse winter.