Oude werkplaats wordt moderne eengezinswoning

We sluiten deze tour rond het huis af met deze prachtige foto van het interieur. Je kunt zien wat een unieke resultaten je kunt bereiken als je een oud industrieel pand een residentiële bestemming geeft. De keuken heeft een centraal eiland waaraan je met z’n allen lekker kunt koken. Let op die grote ramen! De eethoek links vormt een apart gedeelte om lekker te zitten. Alles in deze grote ruimte komt uit de creative koker van de bewoners en dat geeft echt een extra thuis gevoel als je hier woont: helemaal je eigen ontworpen huis! En het leukste van alles is dat je vaak zo’n pand voor weinig geld in handen kunt krijgen. Het verbouwen kost je natuurlijk wel de nodige tijd, maar het resultaat is altijd uniek! We sluiten deze reeks voorbeeld met deze laatste foto af.

