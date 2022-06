12 geweldige IKEA-ideeën die je niet mag missen!

Ikea is een relaxte winkel om te shoppen, omdat de indeling erg logisch is, maar natuurlijk komen we vooral voor het portemonnee-vriendelijke design. De andere kant van de medaille is natuurlijk, dat wanneer je alles van IKEA in je huis zet, er wel een beetje een eenheidsworst design ontstaat. Dan wordt je woning een stoort IKEA showroom, net zoals al die andere miljoenen mensen hun woning ook ingericht hebben. Je moet dus eigenlijk een beetje verstandig met IKEA design omgaan, het mixen met design uit andere winkels of eigen gemaakte meubels. Dan wordt je interieur echt leuk! Vandaag gaan we je dat in dit artikel laten zien. Kijk met ons mee en verbaast je over de mogelijkheden om originele ontwerpen te maken met IKEA design.