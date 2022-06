Geweldige renovatie-tips voor huizen met minimale ruimte

Vandaag gaat het om onvervalste home improvement. We laten je in dit artikel een aantal superhandig ideeën voor de renovatie van je kleine woning zien. Het maakt echt niet uit of je huis groot of klein is, het gaat erom of je de juiste ideeën voor de inrichting toegepast hebt. We stappen vandaag binnen in een normaal Brits huis waar de hal, het trappenhuis en de slaapkamer een flinke update gehad hebben. In de slaapkamer zijn er bijzondere veranderingen aangebracht waardoor er nu een gevoel van ‘restfulness’ (wat weten die Engelsen het toch weer mooi te zeggen) en veiligheid heerst. Even weg van de drukte van de stad en de hectiek van de dagelijkse arbeid. De bewoners van deze woning zijn van middelbare leeftijd en hebben zelf contact opgenomen met de experts, omdat zij na een aantal jaren toch wel graag een nieuwe inrichting voor hun woning wilden. Als je voor hun huis staat zie je totaal niet dat er een grote verandering aangebracht is, maar schijn bedriegt… ..