Een super inspirerend droomhuis

Een super inspirerend eclectisch droomhuis, dat klinkt wel erg veelbelovend! We weten dan ook zeker dat dit huis je niet teleur zal stellen. Want een woning noemen we op homify niet zo maar een droomhuis! Daar is echt wel wat meer voor nodig dan een ‘gewone’ woning. Dit ontwerp van de Poolse architecten Beczak/Beczak is er werkelijk waar een om van te dromen. Een ontwerp dat in eerste instantie als modern aan te merken valt, maar zodra je wat beter gaat kijken dan blijkt dat er op een hele bijzondere manieren ook andere stijlen in verwerkt zijn.