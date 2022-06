Een mooie gezinswoning met een prachtige tuin!

Als de lente weer in het land is voelen we ons 300 keer beter, niet waar? Dan beginnen we te fantaseren over het vrijstaande huis met de droomtuin. En waarom ook niet! Er zijn schitterende manieren om gestalte te geven aan je droomhuis. Maar om het zo realistisch mogelijk te houden willen we je graag vandaag een droomtuin laten zien die je gewoon kan namaken bij jezelf achter het huis. Dan kun jij ook genieten van een schitterende zomer in de buitenlucht. We hebben een huis bezocht dat staat in de buurt van Manchester. Hoe je het ook wend of keert de Engelsen weten hoe ze een tuin moeten ontwerpen! Kijk met ons mee naar de schitterende details.