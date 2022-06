Een nieuw klassiek huis in Zoetermeer

Nieuwbouw met een klassieke uitstraling. Dat is zeker geen nieuw concept, maar het is wel een erg goed uitgangspunt voor een mooie vrijstaande woning. Dit leuke ontwerp van Meijer en Van Eerden, architecten in Zoetermeer, kun je dan ook heel erg goed als inspiratiebron gebruiken. En dat dit huis dan ook in een van de nieuwbouwwijken van Zoetermeer te vinden is, mag geen verrassing zijn. Deze jonge stad is namelijk nog steeds in ontwikkeling en als je dan de kans krijgt om een vrijstaand huis te kunnen bouwen dan zit je gebakken! De hoogste tijd dus om dit fraaie ontwerp te gaan bekijken.