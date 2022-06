Een charmant huisje dat je zelf zou kunnen bouwen

Bij homify vinden we het altijd belangrijk om huizen in een bepaalde stijl in te kunnen delen. Of beter gezegd welke stijlen, want vaak kan een eclectische combinatie van stijlen een erg inspirerend beeld opleveren. Dat laatste is hier ook wel een beetje het geval. Het landelijk-rustieke ontwerp laat namelijk ook wat subtiele moderne trekjes zien. Afgezien van de stijl is er nog meer leuks te zien. De veranda bijvoorbeeld. Wat een ontzettend leuk plekje om van de omgeving te kunnen genieten. En ook erg leuk te zien dat het zorgt voor een Amerikaans gevoel.