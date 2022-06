Een multifunctioneel tuinhuisje (dat je zelf kunt bouwen!)

In de kleine woonkamer die in het tuinhuis is ondergebracht, kun je inderdaad slapen. Een slaapbank zorgt dat hier twee mensen met gemak kunnen worden ondergebracht. Maar je kunt hier zoals al eerder gemeld meer doen. Je eigen meditatieruimte, kleine yogastudio of werkkamer: de mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Wel is het erg belangrijk dat je er voor zorgt dat de ruimte goed is geïsoleerd. Daarmee blijft het gebruik niet beperkt tot de warmere dagen. Met de juiste isolatie en (elektrische) verwarming is het hier namelijk erg aangenaam om te vertoeven. En als je er echt iets extra’s van wilt maken dan zorg je voor stromend water. Een kleine keuken of een badkamer kan dan ook onderdeel van het geheel zijn. Wellicht is dat wel een klusje om uit te besteden aan een professional. Of je moet natuurlijk super handig zijn, want dan draai jij je hand niet om voor een sanitaire klus. Zorg wel dat je het dan ook echt kunt. Maar ook als het iets minder uitgebreid is, dan blijft dit een erg leuk onderkomen om te gebruiken.