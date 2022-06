Voorkom woninginbraak! 6 gouden tips voor een veiliger huis

Natuurlijk sluit je ramen en deuren goed af voor je van huis gaat. Helaas blijkt dit in de praktijk niet altijd afdoende om inbrekers te ontmoedigen. Ga daarom op onderzoek uit in je woning: wat zijn de zwakke plekken in ramen en/of deuren? Zijn ze uitgerust met dievenklauwen, anti-inbraakstrips of extra sloten? Zo niet, laat deze dan plaatsen of schaf ze aan bij een bouwmarkt en plaats ze zelf. Let ook op kleinere (klap)raampjes boven ramen of deuren. Wanneer hier iemand doorheen zou kunnen klimmen, voorzie ze dan van barrièrestangen. Om de (voor)deur te beveiligen tegen intrappen, kun je stevigere deuren plaatsen of de deur voorzien van een extra slot op kniehoogte.

Ook wanneer je gewoon thuis bent, is het belangrijk om deuren op slot te houden. Daarnaast kunnen inbrekers proberen de woning binnen te komen met een zogeheten babbeltruc. Om dit te voorkomen kun je het beste een deurspion in de deur plaatsen. Dit is een klein kijkgaatje waardoor je kunt zien wie er aanbelt. Zorg er ook voor dat je een kierstandhouder aan de deur monteert. Hiermee hou je de deur op een kier terwijl je open doet voor onbekenden.

Soms 'hengelen' inbrekers met bijvoorbeeld een stuk ijzerdraad of een kledinghanger door je brievenbus om zo het slot te openen. Om dit te voorkomen kun je de brievenbus voorzien van een afsluitbare opvangbak voor de post aan de binnenkant.