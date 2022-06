Wonen volgens je sterrenbeeld: stier

Met onze reeks wonen volgens je sterrenbeeld zijn we deze maand bij de Stier aangekomen (20 april tot 21 meil). De stier is een aarde-element en hij of zij is een natuurliefhebber, sensueel, gepassioneerd en down to earth die ook van luxe houdt. De typische stier houdt van traditionele, klassieke en robuuste elementen met inhoud en duurzaamheid en een vleugje glamour. Deze algemene eigenschappen zijn ook te vertalen in een passende woon inrichting. Dus vandaag proberen we je op weg te helpen met een paar passende woonideeën.