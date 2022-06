11 fantastische ideeën voor een overdekt terras!

We zijn sociale wezens. We leven voor familie-bijeenkomsten, een gezellig samenzijn met vrienden of kantoorfeest. En dit is precies de reden waarom een fraai terras zo belangrijk is wanneer we een huis bouwen of kopen. Wanneer het niet wordt gebruikt voor een gezellig samenzijn met vrienden of familie dan wordt het wel ingezet als plek voor de catering op een verjaardagsfeest. En we hebben in ons leven een behoorlijk aantal verjaardagen en feesten. Wanneer je erover denkt om je buitenruimte een make-over te geven dan zijn hier 11 ideeën om je patio tot die geweldige plek voor alle feesten en etentjes te maken!