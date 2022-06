Schilderijen en tuinontwerpen met een Spaans temperament

Tegenwoordig zien we steeds vaker dat studio's gebruik maken van 3D-technieken om het ontwerp van een tuin voor de opdrachtgever te visualiseren. Estudio Delier levert deze service ook, waardoor het mogelijk is om in een vroeg stadium eventuele aanpassingen aan het ontwerp te doen. Op de foto zie je hoe deze visualisaties eruit zien, ze lijken welhaast op een videogame. Zo krijg je als opdrachtgever de kans om je tuin te zien nog voordat deze gerealiseerd is. Een tropische en sfeervolle zentuin is het resultaat. Misschien is het woord 'tuin' te zwak uitgedrukt, want we hebben het hier eerder over een lusthof waarin je kunt genieten van de mediterraanse zon!

Dit waren de prachtige ontwerpen van Estudio Delier. We hopen dat je geïnspireerd bent en net zo enthousiast als wij. Blijf ons volgen, dan ben je telkens op de hoogte van de nieuwste trends.

