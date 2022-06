5 inspirerende ideeën voor de keuken waar je niet snel aan zou denken

Deze moderne keuken met veel kleur en glas springt nogal in het oog en is dus misschien niet voor iedereen weggelegd. You love it or you hate it. Functioneel is het in elk geval wel. En dankzij de glazen deuren in de keukenkastjes, heb je altijd zicht op je voorraden. En saai zal het in deze keuken waarschijnlijk nooit worden.