Muurkunst voor lichte interieurstijlen

We zien de koning van de lege ruimte. Een raadselachtig werk gemaakt door Nazario Graziano.We vragen ons af wat de betekenis kan zijn, want het werk is duidelijk bedoeld als surrealistisch werk waarin vele betekenissen gelezen kunnen worden. Zou het zo zijn dat deze koning van de lege ruimte tevens knecht is, van zichzelf, omdat er verder niemand in de ruimte is? Is iedereen niet het ene moment knecht en dan weer koning? Of gaat de lege ruimte meer om de creatieve potentie van kunst, een ruimte waarin je steeds weer nieuwe concepten en ideeën kunt ontwikkelen, het nieuwe canvas is steeds leeg totdat je er kunst op maakt. Een bijzonder werk met een stijlvolle lijst. Door de rode achtergrond wordt het figuur en de letters naar voren gebracht, waardoor het werk een sterke uitstraling in je interieur heeft.