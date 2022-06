Klein huis voor een lage prijs: 50 m² voor € 40.000.

We hadden het al over de minimalistische stijl, maar wat is die stijl nu juist? Bij minimalisme staat vooral eenvoud en stijl centraal en het minimaliseren van de spullen die je in je kamer en woning hebt staan. Dit kan voor sommige mensen zeer koud of kil overkomen, maar toch is een minimalistische inrichting alles behalve dat. Als je kiest voor een

minimalistische ruimte, dan zal er enorm veel natuurlijk licht kunnen binnenkomen, waardoor de kamer rust en sereniteit, maar tegelijkertijd ook nog levendigheid en persoonlijkheid uitstraalt. Je kan dit gevoel nog versterken door het plaatsen van spiegels en het gebruik van lichtere stoffen. Toch hoeven die lichtere stoffen zeker niet alleen maar wit te zijn. Nee, hoor. Als je wit op de juiste manier combineert, dan kan je nog steeds een zeer levendige sfeer verkrijgen. Combineer het net zoals in dit voorbeeld met lichtblauw en donkerbruine kleuren of ga ook eens voor de combinatie knalgeel-wit. Meestal wordt er bij een minimalistische stijl geopteerd voor een houten vloer (omwille van de natuurlijke en strakke look), maar als je toch voor een tapijt wilt gaan, probeer het dan op de juiste manier te onderhouden zodat de strakke en proper vibe behouden blijft.