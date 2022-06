Bonte Mexicaanse popart als decoratie

Jimmy Carbo lijkt oog te hebben voor de situatie in de wereld, met name zaken als vrede en veiligheid kunnen in zijn werk worden gezien. Dit werk heet Universele muziek, en wat is muziek? Dat staat in in vele gevallen voor harmonie, voor samen spelen, want je kunt niet samen praten, maar wel samen muziek maken. Muziek staat ook symbool voor een universele taal, de taal der liefde? De mensen zijn meer met elkaar verbonden dan ze vaak zelf beseffen, dit laatste is één universele wijsheid die we in het werk kunnen vinden.