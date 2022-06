Heb je maar 1 uur de tijd? Dit kan je binnen 60 minuten schoonmaken!

Je huis schoonmaken, een klusje waar bijna niemand echt fan van is. Een klusje dat we om die reden dan ook vaak uitstellen. Toch is het een stuk minder werk als je het met regelmaat doet. Het liefst stof en stofzuig je minimaal een keer per week, en maak je daarnaast ook wekelijks je toilet en badkamer schoon. De keuken neem je dagelijks na het koken af, en verder is het aan te raden je huis een beetje opgeruimd en netjes te houden. In dit artikel lees je hoe je jouw huis in 60 minuten kan schoonmaken. Geen grote schoonmaak natuurlijk, maar wel de standaard dingetjes die moeten worden gedaan. Lees snel verder om voortaan sneller klaar te zijn met het schoonmaken van je huis.