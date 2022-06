Wonen en leven na je scheiding

Misschien ben jij degene die verhuist en blijven jullie kinderen bij je ex-partner wonen. Vaak wordt er dan gebruikgemaakt van een omgangsregeling en zullen de kinderen geregeld bij jou op bezoek komen. Het is belangrijk dat ze hun eigen plekje hebben in jouw huis. Als ouder blijf je immers ook na een scheiding een prominente rol in de opvoeding spelen. Ontwerp een fabuleuze kinderkamer waarin ze zich helemaal thuis kunnen voelen. Maak hierbij gebruik van hun favoriete kleuren, thema's en speelgoed. Het is van belang dat de kinderen met plezier bij jou over de vloer komen en zich ook terug kunnen trekken in hun eigen ruimte. Doe hier inspiratie op voor het ontwerpen van een geweldige (speel)kamer die is voorzien van alles wat jouw kinderen nodig hebben!

En, last but not least: neem tijd voor jezelf. Zoek afleiding, zorg voor voldoende ontspanning en ga er in je eentje of met vrienden op uit. Struin het internet of hippe tweedehandswinkeltjes af op zoek naar spulletjes voor je nieuwe woning, maak je eigen keukenontwerp of boek die welverdiende droomvakantie. Neem alle tijd en rust om je scheiding te verwerken, maar sluit je ogen niet voor de weg die zich voor je uitstrekt: eentje vol met nieuwe mogelijkheden, kansen en potentie!