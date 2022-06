homify 360º: Villa Biesvaren

In deze homify 360º staat Villa Biesvaren in Den Haag centraal. De woning is ontworpen door de architecten van HOYT Architecten & Bouwmanagers, dat onder leiding staat van Erik Leusink, Frank Koot en Joris van Hoytema. HOYT is ontstaan uit het samenvoegen van de bedrijven BBVH Architecten en BKT Advies. Door het bundelen van hun krachten vormen zij nu een bureau dat zowel kennis in huis heeft over architectuur als in het uitvoeren en opstellen van scherp kostenmanagement. De experts van HOYT hebben ervaring met het ontwerpen van kantoren, restaurants en andere typen gebouwen. Woningbouw vormt de hoofdmoot van hun werkzaamheden en in deze categorie vinden we ook deze villa in Den Haag terug.