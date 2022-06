Schitterende woning onder 30.000 euro: het kan!

In de tuin zien we hoe belangrijk deze is voor het huis. Echt een volwaardig onderdeel van het uiteindelijke resultaat. We noemende net al even de buitengebieden van de woning, daar maakt deze tuin natuurlijk deel vanuit. Een handjevol planten en een aantal potplanten maken deze kavel al vanaf een afstand heel aantrekkelijk. Je zou er zelfs groente in kunnen verbouwen. Zeker in een warm land moet dat geen enkel probleem zijn. Vandaag hebben we gezien dat een schitterend huis echt geen tonnen hoeft te kosten. Een mooie van dit huis is ook dat het duurzaam is als het gaat om energieverbruik, want door alle ramen stroomt het daglicht dat dan vervolgens binnen in warmte wordt omgezet. Dat scheelt in de stookkosten. In een tropisch land heb je daar natuurlijk veel minder mee te maken, maar het is een feit waar we profijt van kunnen hebben. We sluiten dit artikel af met deze laatste foto. Hopelijk ben je net zo enthousiast en geïnspireerd als wij. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën!