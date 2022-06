31x een fenomenaal hoofdeinde van je bed!

Eén van de meest interessante manieren om je slaapkamer te verfraaien is om het bed te accenturen via de vorm, kleur of materiaal. Trends van dit moment zijn de gewatteerde hoofdeindes die gecapitonneerd zijn of hoofdeindes van smeedijzer. Maar we zien ook nieuwe en creatievere varianten van oud hout, gelamineerd of zelfs met behang. Met zo'n bijzonder hoofdeinde heeft je slaapkamer direct een totaal andere uitstraling. Om te bepalen wat past in je slaapkamer is het handig om wat voorbeelden te ontdekken. Daarom hebben we 31 ideeën voor je verzameld met de meest uiteenlopende en creatieve hoofdborden en bedden die je maar kunt bedenken. Kijk mee en laat je inspireren… Een aantal zullen zeker passen in jouw slaapkamer!