Breng positieve energie in je huis met deze feng shui tips

Feng Shui is een oude Chinese filosofie die tot doel heeft om een huis vol goede energie te creëren. Door meubels en accessoires op een bepaalde manier te plaatsen en de juiste details aan te brengen maak je een veel prettiger leefomgeving. En dat is belangrijk want we zijn er immers elke dag en laden er weer op aan het eind van de dag. In Feng Shui gaat het niet alleen maar om het aantrekken van een positieve vibe maar ook om je huis te beschermen tegen negatieve invloeden. We weten allemaal hoe je woonkamer kan aanvoelen na een druk verjaardagsfeestje en je de deuren open zet om het te luchten. Dit reinigen is eveneens van grote invloed op de positieve sfeer in huis. Lees mee en ontdek tips om je huis nog aangenamer te maken.