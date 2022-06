7 interieurfouten die alle Nederlanders maken

Het kan gebeuren dat door de verhuizing, of een andere begrijpelijke reden, je snel meubels aanschaft zonder eigenlijk over het algemene concept voor de inrichting na te denken. Later kun je dat wel weer rechtbreien, toch? Eigenlijk kun je er beter direct over nadenken, want dat scheelt veel geld en tijd. Het maken van een opzet, indeling van de kamer en het kiezen van een stijl duurt niet lang, want je weet eigenlijk van te voren al wel een beetje wat het ongeveer gaat worden. Het gaat er vaak om gewoon heel even de tijd te nemen voor een ontwerpfase. Wellicht kost het je nog geen uur, terwijl luk raak kopen van meubels per saldo een activiteit is die veel meer tijd in beslag neemt. Rechtbreien van een stijl of inrichting kost geld. De fout is dus: het niet uitdenken van een concept en de indeling van een interieur. Doe dit en je zult er veel plezier van hebben!