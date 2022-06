Bijzondere muurkunst voor het creëren van een artistieke sfeer

ART CONTEMPORAIN presenteert je dit schitterende schilderij van de skyline van New York. Een prachtige impressie die voor een mooie ambiance in je woon- of eetkamer zorgt. Dit creatieve bedrijf is in Parijs gevestigd, in de negentiende eeuw de belangrijkste kunststad, deze rol is in de twintigste eeuw overgenomen door New York. Het is daarom treffend dat dit Parijse werk de stad New York toont. Natuurlijk is Parijs nog steeds een belangrijke kunststad, veel belangrijke musea en kunstenaars zijn er gevestigd. Als je van kunst houdt zijn beide steden het bezoeken waard.