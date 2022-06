Voor en Na: stadsvilla met allure hersteld

In Duitsland kun je ze in overvloed vinden: prachtige villa’s aan de rand van eeuwenoude binnensteden. Het probleem is echter vaak dat deze huizen zowel vanbinnen als vanbuiten hopeloos verouderd zijn. Gelukkig is er altijd wel een architect te vinden die in die situatie verandering kan brengen. Zoals FH-Architektur: dit bureau heeft namelijk een schitterend plan gemaakt om zo’n prachtige stadsvilla in een zeer aantrekkelijk geheel om te toveren. We kunnen je het hele proces laten zien!