Beton en hout in een aantrekkelijke eengezinswoning

De achterkant van het huis laat geen hout zien, zoals je vanuit de tuin kunt zien. En ook dat is een prima keuze geweest! Het meest opvallende is hier het uitstekende bouwdeel van de eerste verdieping. Een fijne bijkomstigheid van deze vormgeving is dat een gedeelte van het zeer ruime terras daardoor overdekt is. Handig om even te schuilen tijdens een zomers regenbuitje! Waar je aandacht ook letterlijk naartoe getrokken wordt, is de glazen schuifpui die over vrijwel de gehele lengte van de begane grond is aangebracht. Dat zorgt voor een heerlijke lichtinval en bovendien de ideale mogelijkheid om van de leefruimte en de tuin één groot geheel te maken.