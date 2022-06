homify 360º: Bezoekerscentrum De Kennemerduinen

Bij een nationaal park zo bekend en aantrekkelijk als De Kennemerduinen hoort natuurlijk ook een bezoekerscentrum, dat even zo aantrekkelijk en toegankelijk is. Dat was niet altijd het geval. Een onlogische en moeilijk te vinden locatie zorgde ervoor dat de bezoekersaantallen tegenvielen. Het oude gebouw, daterend uit 1898, was bovendien te groot en daardoor kostbaar om te exploiteren en onderhouden. In opdracht van waterleidingbedrijf PWN ontwierpen de experts van BBHD architecten een geheel nieuw bezoekerscentrum op een nieuwe locatie. De architecten van BBHD hebben zich daarbij laten inspireren door de zogenaamde Merovingische boerderij, waarvan in 2006/2007 sporen werden gevonden bij opgravingen in Bloemendaal. Hoe zo'n boerderij er precies uitziet, en hoe de architecten van BBHD dit in hun ontwerp hebben weten te verwerken lees je in het vervolg van deze fotoserie.