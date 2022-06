5 geweldige en super goedkope tuin-ideeën!

Een hele nieuwe loungeset voor de tuin kost natuurlijk een vermogen. Maar dat is helemaal niet nodig. Met een beetje creativiteit kom je een heel eind. We haalden net al het fenomeen DIY aan. Maar ook upcycling kan je een heel eind brengen. Bijvoorbeeld deze van oude pallets gemaakte tafel. Maar ook uitgerangeerde meubels uit de keuken of de woonkamer kunnen zo geprepareerd worden dat ze een tweede leven in de tuin kunnen krijgen. Of je kunt die oude biertafel een nieuw kleurtje geven, een wijnkist upgraden naar een tafeltje of een stoeltje of van een oude autoband een bloembak maken. Laat je creativiteit de vrije loop en je zult het merken in je portemonnee.

