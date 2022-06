10 terrassen die de tuin mooier maken

Van vergeelde plastic stoelen en dikke rotan meubels heb je op een gegeven moment meer dan genoeg. Gelukkig zijn er talloze mogelijkheden om van je terras een uitnodigende en gezellige ruimte te maken. Wij laten je tien ingenieuze ontwerpen zien die je zeker mooi zult vinden. Of het nu hout of steen, klein of groot, traditioneel of modern – voor elke smaak zit er wel iets mooi tussen. Laten we gaan kijken!