Dit jaren '70 huis kreeg een nieuwe look

De woning is op een schitterende manier uitgebreid, dat kun je op deze foto goed zien, maar er is ook een nieuwe indeling voor de begane grond gemaakt! In de nieuwe uitbouw is een zithoek compleet met gashaard en tv gerealiseerd, dat is nu dé plek om te genieten in het weekeinde en in de avond. Daarbij heb je vanuit deze nieuwe uitbouw een geweldig uitzicht op de tuin. Natuurlijk moest er ook een gaaf ontwerp voor de tuin komen, dat natuurlijke ontwerp zien we hier ook. Nu voel je je helemaal in tune met de natuur als je hier rondloopt of lekker zit! Een expert helpt je met de inrichting van je nieuwe tuin!