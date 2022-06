Zo geef je de woonkamer een fantastisch kleuraccent!

In Nederland zijn we over het algemeen wat voorzichtig met kleur. Uitbundige kleurrijke woonkamers zie je zelden. Toch kan een fraai kleuraccent heel veel warmte en gezelligheid toevoegen. Vandaag dus een pleidooi voor kleur. In Latijns Amerika weten ze veel beter hoe je een kleurrijke woonkamer inricht. Vandaag laten we je daarom wat voorbeelden zien uit deze warme landen vol levendigheid en gezelligheid. Daarnaast geven we je wat ideeen op welke wijze je kleuraccenten kunt aanbrengen. Want dat kan namelijk op veel meer manieren dan alleen maar met kussens en vazen. Laat je inspireren en voeg ook dat vleugje kleur toe aan jouw huis!