13 prachtige tuintjes om te kopiëren!

Is je tuin een beetje saai en eentonig? Zorg dan voor een mooi sfeervol hoekje om je tuin dat sprankelende effect te geven! Of het nu om je voortuin of achtertuin gaat er zijn allerlei mogelijkheden om je tuin die wow-factor te geven. Een ronde mini kruidentuin, een fraaie border in organische vorm of een kleine waterval van natuursteen. Oftewel een mini-tuin in je eigen tuin. Vandaag tonen we je 13 creatieve ideeën om zo'n bijzondere hoek aan te leggen in je eigen tuin. Kijk mee naar onze voorbeelden en laat je inspireren! Ze zijn allemaal vrij eenvoudig aan te leggen… . Een ideale klus voor tweede Paasdag!