Voor en Na: samengesteld interieur veranderd in stijlvolle ambiance

Herken je het gevoel dat je interieur in de loop van de tijd een beetje te veel uit allerlei samengestelde elementen is gaan bestaan? Die bank die eigenlijk voor geen meter bij de salontafel past en ga zo maar door… De bewoners van dit Poolse huis hebben dat gevoel in ieder geval gehad. Gelukkig hebben de interieurarchitecten van Auraprojekt er voor gezorgd dat het tij nogal drastisch gekeerd is. Het vernieuwde huis is er namelijk een om je vingers bij af te likken. Laten we snel gaan kijken!