Het super hippe opgeknapte huis

Heel vaak slaan we bij een rondleiding door een huis het toilet gemakshalve over, maar deze wc is te mooi om je niet te laten zien. Vooral de eclectische wijze van inrichten is voor heel veel toiletruimtes een ideale inspiratiebron. In dit geval is het lekker modern geworden, maar zorgt de prachtige houten ondersteuning van de wastafel voor een heel fraai rustiek effect. Zo zie je dat zelfs in de kleinste ruimte van het huis het perfect gelukt is om die dynamische sfeer naar voren te laten komen.