Juniperhouse heeft het design voor een ontstresstuin

We nemen je mee naar Groot Brittannië, waar we een bezoekje brengen aan het atelier van Juniperhouse, gewoon de tuin dus. In haar creaties besteedt de studio veel aandacht aan de contemplatie, het uitvoerig overdenken van het leven, de dingen en alle mogelijke gebeurtenissen. Ze zetten in om een buitenruimte te creëren waarin je kunt ontstressen, ontprikkelen en genieten van het gezelschap van je familie en vrienden. We leven in een snelle wereld waarin je wordt bestookt door impulsen en voortdurend opgenomen wordt in een wervelwind van ontelbare handelingen. Allemaal bruisend, spannend, vitaal en wat niet al, maar een rustmomentje pakken schiet er vaak bij in. Daar gaan we wat aan veranderen, we gaan je laten zien hoe je een ontstresstuin aan kunt leggen door een aantal mooie voorbeelden voor je op een rijtje te zetten. Het is makkelijk en effectief, leg zo'n relaxte tuin aan. Kijk met ons mee hoe je dit kunt doen!