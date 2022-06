Kleuren en patronen voor een levendige binnenruimte

De voorbeelden hierboven geven aan wat Levenssfeer met een bedrijfsruimte kan doen, maar we weten nog niet hoe een residentiële ruimte wordt ingericht door deze studio. Daarom nemen we je even mee naar een woonkamer die geheel in stijl is ingericht. Een belangrijk inrichtingsprincipe is het zwart-wit kleurenschema, een klassieker die het altijd goed doet. Links zien we een kast met een dynamisch zwart-wit patroon, dat schitterend contrasteert met de witte rechterwand. De gordijnen vormen het verleidelijke zwarte centrum van de kamer, de lichte houten vloer is hiervoor een mooi tegenwicht. De meubels zijn modern en lijken geijkt op het design van de jaren zestig. We zien in dit interieur diverse stijlen, zoals de Aziatische, de moderne en Scandinavische stijl, waardoor een gemêleerd interieur ontstaat.