Nederlandse stoelen met een luxe aura

Deze Svizzera chair heeft een moderne uitstraling die de echo laat horen van de grote functionele stijl uit de twintigste eeuw, maar door zijn stoere look en comfortabele zit is hij echt van deze tijd. Deze stoel is bijzonder omdat er meerdere standen en dus zithoudingen mogelijk zijn, waardoor de stoel aan te passen is aan je wensen. Dit ontwerp is onder andere geïnspireerd op de buismeubelen van Eileen Gray. De stoel kan naar jouw smaak worden uitgevoerd in soepel leder en fluweel. Deze stoel past in meubels met een strak design, maar als jij andere toepassingen ziet: be creative!