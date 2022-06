Een vintage kinderkamer is helemaal van deze tijd

De kleuren en de inrichting verraadt het natuurlijk al een beetje, we staan hier in de meisjeskamer. Een fijne plek voor een opgroeiend kind. Aan alles is gedacht! Een sfeervol nachtkastje biedt je kleine de mogelijkheid om haar persoonlijke, geliefde spulletjes in op te bergen. Het bed heeft een ingetogen vormgeving, ligt comfortabel en wordt getooid in zachte kleuren, die een rustgevende werking op het gemoed hebben en zo zorgen voor een fijne sfeer. De lichte kleuren zijn een echo van de jaren vijftig, in dit decennium zagen we veel design met dergelijke kleuren. Ook in de mode van die dagen (maar ook tegenwoordig weer) zagen we deze kleuren geregeld. Let ook even op de kleurrijke decoratie boven het bed, zo krijgt de kamer welhaast een feestelijke sfeer.