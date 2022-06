Modulaire meubels die tot de verbeelding spreken

We hebben zojuist de modules in lichte interieurs gezien, maar bij dit voorbeeld zien we ze in een donker interieur. Het contrast dat ontstaat wanneer we de modules in deze donkere temperamentvolle badkamer zetten is opvallend. Een badkamer als deze mogen we wel beschouwen als een kunstwerk: alle kleuren zijn vakkundig op elkaar afgestemd, aan alle details is gedacht. Let even op het leuke gewei aan de wand, een symbool van verovering en excellentie, in deze badkamer voel jij je als een koning! De modules vormen hier handige meubels om badspullen op te zetten. Gewoon genieten in deze relaxkamer.