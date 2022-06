Zwembaden voor kleine huizen: 12 spectaculaire voorbeelden!

Een zwembad in de tuin: wie droomt er niet van? Maar ja, vaak hebben we de benodigde vierkante meters er niet voor. Toch hoef je niet altijd een grote tuin te hebben om er toch een zwembad te kunnen plaatsen. Tegenwoordig zien we ze zelfs op een klein dakterras of in de hoek van een terras. Om dit te bewijzen laten we je vandaag een aantal kleinere zwembaden zien (en ook een paar wat grotere) in combinatie met plekken waar je deze kunt plaatsen. Soms heb je gewoon alleen maar een beetje creativiteit nodig om toch zo'n heerlijk zwembad te kunnen plaatsen. Kijk mee en laat je verrassen!