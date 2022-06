Voor & Na: modderpoel wordt heerlijk buitenzwembad

Aan het einde van het zwembad zien we nog dit fijne fonteintje dat zorgt voor een goede watercirculatie, maar die ook kan dienen als waterstraalmassage. Al met al is dit een prachtig zwembad in een even zo mooie tuin geworden. Een aanwinst voor ieder huis.

Meer fantastische zwembaden kun je hier bekijken. Heb je hulp nodig bij het installeren van het zwembad, schakel dan de hulp in van een van deze professionals. En in dit artikel lees je wat jouw ideale zwembad is volgens je sterrenbeeld.