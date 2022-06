4 tips voor het creëren van een tropische tuin

Na enkele uurtjes in de tuin te hebben gezeten is het fijn om in je eigen spa nog extra te genieten. Deze ruimte heeft een minimalistische vormgeving en een prachtige sfeer. Let op de schitterende kleuren en hoogwaardige houten vloer, precies wat je verwacht bij een spa. Zo is er een mooi evenwicht tussen warm (hout) en koud (witte wand), waardoor deze ruimte helemaal zen is! Neem een bad of stoom in de sauna. It´s up to you!