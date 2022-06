11 tips om je interieur eindelijk een mooie look te geven!

Hout is een ster in de slaapkamer, gewoon vanwege de natuurlijke uitstraling die het materiaal heeft. Het bed en de kast is van gemaakt van licht grijs hout. De vloer is donkerder, zo ontstaat een mooi contrast. Omgeven door witte wanden komt deze kamer mooi uit de verf. Het blijft keer op keer dat het aanbrengen van contrasten in je interieur een uitstekende manier is om het interieur van je dromen te realiseren. Let ook even op dat uitzicht: geweldig!