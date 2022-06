Voor & Na: Spectaculaire renovatie van een Amsterdams droomappartement!

Bij de eerste blik in de woning is het al duidelijk, deze woning is modern met een heldere sfeer en hier en daar een eclectische inrichting. De donkere bruine boekenkast valt een beetje uit de toon en de lamp ernaast ook, als we het vergelijken met de lichte tinten van de ruimte. Dat is natuurlijk expres, want deze woonkamer heeft een eclectische indeling: verschillende stijlen door elkaar heen. We zien de donkere balken recht voor ons, deze zorgen voor een mooie match met de donkere meubels. Ze staan op de plaats van de oude wand die weggehaald is om het interieur veel lichter te kunnen maken! We vinden de oude open haard mooi met de zwarte schouw. Je zou er ook voor kunnen kiezen om deze weer gebruiksklaar te maken. Dat zorgt voor veel gezelligheid. Een expert help je met de inrichting van je droomhuis.