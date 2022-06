Een aanbouw bij een prachtige villa

Als je aan een streek in Nederland denkt waar je de ene na de andere schitterende villa tegen kunt komen, denk je waarschijnlijk aan het Gooi. Prachtig gelegen in de driehoek tussen de steden Amsterdam, Utrecht en Amersfoort, is dit voor liefhebbers van architectuur en inrichting dan ook een waar walhalla. En als zo’n leuke villa op aantrekkelijke en verrassende wijze is verbouwd en uitgebreid, dan komen we graag een kijkje nemen. In Laren vinden we dit aantrekkelijke onderkomen. De interieurarchitecten van Studio Inside Out zijn verantwoordelijk geweest voor de (vergunningsvrije) verbouwing.