Schattige babykamer ingericht door Apenkopje

Apenkopje.nl heeft deze lieve babykamer, speciaal voor een jongen, gestyled met producten van Done by Deer. In dit design staat de connectie tussen enerzijds de kinderen, de ouders en anderzijds een geweldig design centraal, deze twee moeten een perfecte match hebben wil de kamer optimaal functioneren.

Apenkopje.nl is een webshop met kinderkleding en accessoires voor jongens tot 5 jaar. Hun design is speels, stoer en vrolijk. Ook bieden ze bijzondere kleding merken aan, zoals Toby Tiger, Nosh Organics, Blade & Rose, Coq en Pate. Tevens zijn er allerhande accessoires te verkrijgen. Neem eens een kijkje in de shop!

Al het speelgoed dat je gaat zien is ambachtelijk gemaakt, het is Scandinavisch design dat esthetisch combineert met functies die leuk en speels zijn. Deze ontwerpen zijn gemaakt om de zintuigen van het kind te stimuleren, zoals de ogen en de tastzin. De zachte materialen, leuke kleurencombinaties en prikkelende details zorgen hiervoor.

Done by Deer heeft een opvallende eigen visuele look en verwijst duidelijke naar de Scandinavische stijl, het speelgoed ademt die sfeer! Dit innovatieve design is veilig en een gedurfd. Deze ontwerpen ontsproten aan de creatieve geest van ontwerper Helene Hjorth, ze heeft met haar ontwerpen in Europa furore gemaakt. We gaan de inrichting door Apenkopje.nl eens op ons gemak bekijken. Be inspired!