Doe mee aan de urban jungle trend; maak een groene oase van je dak

Groen is hot. We voegen het toe waar we maar kunnen. Aan de binnenkant van ons huis maar ook aan de buitenkant. En is het ook niet heerlijk zo’n overvloed van groen om je heen. Je waant je midden op de Veluwe terwijl je gewoon thuis op de bank zit. Dit is de urban jungle trend. We zien in grauwe stedelijke gebieden moestuincomplexen, complete daktuinen en groene muren opduiken. Maar ook groene daken zijn razend populair. Een prachtige oase van groen bovenop je huis. Stel je eens voor hoe het is om daar elke dag naar te kijken in plaats van dat saaie grijze schuurdak of betonnen vlak. In dit artikel vind je een overzichtelijk stappenplan van hoe je zo’n groendak aanlegt op je eigen schuur, garage of dak en waar je allemaal rekening mee moet houden.